5 kişilik aile tek tabutta

Kastamonu
'da hayvan hırsızları tarafından
vahşice öldürüldükten
sonra evlerinde yakılan
5 kişilik Çataloğlu
ailesinin ceset kalıntıları,
162 gün sonra bebek
mezarı büyüklüğünde tek
bir alanda toprağa verildi.
Fazıl Çataloğlu ile
eşi Sebahat, oğlu Emin,
gelini Şengül ve torunu
Serdar Çataloğlu'nun
ceset kalıntıları tek
bir tabuta konulduktan
sonra Kastamonu
Nasrullah Camisi'ne getirildi.
Burada öğle namazının
ardından imam,
çocuk, erkek ve kadınlar
için 3 kez ayrı cenaze
namazı kıldırdı. 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Çataloğlu ailesinin bulunduğu tabut daha sonra Ahmet Dede Mezarlığı'na götürüldü. Vahşice öldürülen Çataloğlu ailesinin 5 üyesi, bebek mezarı büyüklüğünde kazılan tek mezar yerinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. 29 Kasım'da yaşanan olayla ilgili 3 kişi tutuklanmıştı.