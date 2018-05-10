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5 kişilik aile tek tabutta

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018
5 kişilik aile tek tabutta
'da hayvan hırsızları tarafından vahşice öldürüldükten sonra evlerinde yakılan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin ceset kalıntıları, 162 gün sonra bebek mezarı büyüklüğünde tek bir alanda toprağa verildi. Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'nun ceset kalıntıları tek bir tabuta konulduktan sonra Kastamonu Nasrullah Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından imam, çocuk, erkek ve kadınlar için 3 kez ayrı cenaze namazı kıldırdı.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Çataloğlu ailesinin bulunduğu tabut daha sonra Ahmet Dede Mezarlığı'na götürüldü. Vahşice öldürülen Çataloğlu ailesinin 5 üyesi, bebek mezarı büyüklüğünde kazılan tek mezar yerinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. 29 Kasım'da yaşanan olayla ilgili 3 kişi tutuklanmıştı.
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5 kişilik aile tek tabutta
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