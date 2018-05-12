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Öğrenciler okulda mahsur kaldı

’de aşırı yağıştan kerpiç ev çöktü, okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye ekipleri kurtardı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 07:08
Öğrenciler okulda mahsur kaldı

'de aşırı yağıştan dolayı bir kerpiç ev çöktü, öğrenciler okulda mahsur kaldı. Öğrencileri itfaiye erleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre Kızıltepe ilçesine Şenyurt Mahallesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağıştan dolayı bir okulun bahçesini, bazı evleri ve ahırları su bastı. Bir kerpiç ev çöktü, büyükbaş hayvanlar suyun içinde mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri küçük öğrencileri kucağına alarak okul bahçesinden dışarıya çıkardı ve suyu vidanjörlerle tahliye etmeye çalıştı.

Mardin ve ilçelerinde şiddetli yağışların bu hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

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Öğrenciler okulda mahsur kaldı
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