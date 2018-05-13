Gürcistan gezisi faciayla bitti

Eğitim
Bir-Sen'in Ağrı
'nın Doğubayazıt ilçesi ile Kars
ve Iğdır
'dan öğretmenlerin katılımlarıyla Gürcistan
'ın Tiflis kentine yapılacak gezi için, aralarında 2 doktor ve öğretmen yakınlarının da bulunduğu 26 kişi, önceki akşam bir midibüsle yola çıktı. Ancak, saat 02.30'da Ardahan
'ın Çıldır ilçesinde sürücü Ali Ekbek Kumak uyudu. Viraja geldiklerinde midibüs kontrolden çıkınca uyanan sürücü, panikle fren yerine gaza basınca midibüs şarampole yuvarlandı. Sürücü Kumak, Iğdır Melekli Çok Programlı Lisede Felsefe Öğretmeni Nurgül Kıraç ve annesi Hatice Kıraç ile Barış Özmen öldü. 12'si ağır 22 kişi de yaralandı. Çorum
'da ise alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan sürücü Candan A.'nın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada
Candan A. ölürken biri kişi de yaralandı. Samsun
'dan bisikletleriyle Türkiye turuna çıkan Fatih Güveneş
(60) ile Ayhan (30) ve İhsan Savur'a (48), Antalya
'nın Alanya ilçesi girişindeki tünelde, aynı yönde giden kamyon çarptı. Ardından karşı yönden gelen taksi de Fatih Güveneş'e çarptı. Güveneş ölürken, 2 arkadaşı yaralandı. Balıkesir
'in Savaştepe ilçesinde Recep Koç'un (37) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Serhat Sarı (31) yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. Sürücü ile eşi Zehra Koç (36) ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç öldü. Niğde
'de İsmet Efe (8), Adana'da Ali Ömer Taş (3) kazada öldü. Mehmet AVŞAR-Muharrem DOĞANTEZ-Kenan GÜRBÜZHayrettin YENEL/S
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