6 yaşındaki Suriyeli çocuğu kaçırıp, fidye istediler

GAZİANTEP'TE KORKUNÇ OLAY!

Olay, geçen 24 Nisan'da Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'nin Halep kentinden 2 çocuğu ve eşi ile birlikte Gaziantep'e gelip Düztepe Mahallesi'nde barınan bedensel engelli Ahmet Kasım, büyük oğlu Yemen ile birlikte her ay verilen erzak yardımından almak için Toptancılar Sitesi'ne gitti. Tekerlekli sandalye kullanan Ahmed Kasım'ın yanından bakkala gitmek için ayrılan Yemen bir daha dönmedi. Oğlunu bulmak için çevrede yaptığı aramalar sonuçsuz kalan Ahmed Kasım polise başvurdu.