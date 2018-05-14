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6 yaşındaki Suriyeli çocuğu kaçırıp, istediler

Gaziantep'te kimliği belirsiz kişi, Suriye uyruklu Yemen Kasım'ı (6) kaçırıp, iple bağlanmış halde çektikleri fotoğrafını babası Ahmed Kasım'a cep telefonuyla gönderip 10 bin lira istedi. Fotoğrafla şoke olan Ahmed Kasım, polise başvurup oğlunun bulunmasını istedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 12:18
6 yaşındaki Suriyeli çocuğu kaçırıp, fidye istediler

GAZİANTEP'TE KORKUNÇ OLAY!

Olay, geçen 24 Nisan'da Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'nin Halep kentinden 2 çocuğu ve eşi ile birlikte Gaziantep'e gelip Düztepe Mahallesi'nde barınan bedensel engelli Ahmet Kasım, büyük oğlu Yemen ile birlikte her ay verilen erzak yardımından almak için Toptancılar Sitesi'ne gitti. Tekerlekli sandalye kullanan Ahmed Kasım'ın yanından bakkala gitmek için ayrılan Yemen bir daha dönmedi. Oğlunu bulmak için çevrede yaptığı aramalar sonuçsuz kalan Ahmed Kasım polise başvurdu.

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6 yaşındaki Suriyeli çocuğu kaçırıp, fidye istediler
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