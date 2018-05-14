Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı

7 kişinin bindiği zemine çakıldı

'da 7 kişinin bindiği 4'üncü kattan zemine çakıldı. da 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 02:59
7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı
Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Yeşilevler sitesi 2.bloktaki bir akrabalarını ziyarete gelen misafirlerin bindiği henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 4'üncü kattan zemine çakıldı. Apartman görevlisinin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Vatandaşların da yardımı ile zemine çakılan asansörde yaralanan aynı aileden 7 kişi kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri nın ardından olay yerinde inceleme yaparken, bina görevlisi Osman Karaca, olay sırasında 3.katta temizlik yaptığını belirterek, "3'üncü katta çöp atarken fark ettim asansörün düştüğünü, koşarak aşağı geldim.Kapıyı açtığımda yaralılar vardı. Sağlık ekiplerine haber verdim ve daha sonra yaralıları çıkarttık" diye konuştu.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN