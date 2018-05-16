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Bugün namazı saat kaçta kılınacak? - , , ve il il 2018 vakitleri sayfası

İslam dünyası için çok değerli olan ve on bir ayın sultanı olarak adlandırılan mübarek Ramazan başlangıcına sayılı günler kaldı. ‘ namazı saat kaçta’ sorusunun yanıtı , , ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. 2018 İlk vakitlerini bu başlık altında sizler için derledik. Ellerin semaya yükseleceği, dua ve ibadetler ile geçirilecek on bir ayın sultanının ilk gününde tüm bilgilere buradan erişebileceksiniz. Peki İstanbul’da teravih namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 16.5.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 12:39
Bugün Teravih namazı saat kaçta kılınacak? - İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2018 teravih namazı vakitleri sayfası

namazı ne zaman saat kaçta cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi oldu. Ramazan ayının gelmesi ile yine eller semaya yükselecek, camiler dolup taşacak. , , ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar teravih namaz vakitleri sayfamız ile tüm bilgilere bu başlık altından erişebilecekler. Bu önemli aya girmenin mutluluğunu yaşayanlar ilk teravih akşamını da sabırsızlıkla bekliyor. Peki İstanbul'da ne zaman ve saat kaçta kılınacak? Ezan saatleri sayfamız ile hemen öğrenebilirsiniz.

İL İL TERAVİH NAMAZI VAKİTLERİ

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan binlerce vatandaş, on bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala 'teravih namazı ne zaman saat kaçta' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Camilerin dolup taşacağı bu önemli günde teravih namazı saatleri buradan bulabileceksiniz.

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Bugün Teravih namazı saat kaçta kılınacak? - İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2018 teravih namazı vakitleri sayfası
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