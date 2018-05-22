Berkay’ın son sözü: Dede bana çikolata al

İstanbul
Fatih'te sokak arasına hızla giren sürücünün çarpıp öldürdüğü 3.5 yaşındaki Berkay Toksoy'un dede
si Bahattin Toksoy o anları anlattı. Günler sonra teslim olan ve tutuklanan ehliyetsiz sürücünün en ağır cezalandırılmasını isteyen dede Toksoy, "Berkay, çikolata almak için evimizin karşısındaki bakkala doğru gitmişti. Onu görüyordum. 'Dede bana çikolata al' diye bakkalın önünden beni çağırıyordu. O sırada süratli bir otomobil hızla ara sokağa daldı. 'Pat' diye bir ses geldi. Berkay'ımı havada gördüm. Daha sonra kafasının üzerine düştü" dedi.