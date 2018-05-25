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'Beraber olalım' teklifi reddedilince dehşet saçtı

’de, bir süre önce eşinden boşanan 34 yaşındaki , kendisiyle birlikte olmak isteyen ’in bu isteğini reddedince kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 14:10 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 14:28
'Beraber olalım' teklifi reddedilince dehşet saçtı

Kadın lerine bir yenisi daha eklendi. Eşinden bir süre önce boşanan (34) iddiaya göre aynı iş yerinde çalıştığı 'in birlikte olma isteğini reddetti.Bunun üzerine Kalender, genç kadını tehdit etmeye başladı. Çetintaş tehditler sonrası iş yerinden ayrılarak, başka bir iş yerine girmeyi düşündü.Ancak bu isteği iddiaya göre Ahmet Kalender'in tehditleri sonrası gerçekleşmedi. Kalender, önceki akşam Seher Çetintaş'ı arayarak yüz yüze görüşüp olayı çözmek istedi. İkili 'de yüz yüze görüştü.

KAFEDE KURŞUN YAĞDIRDI

Kafede buluşan Çetintaş , Ahmet Kalender'e kendisini rahat bırakmasını söyleyip ayrılmak istedi.Bu sırada Ahmet Kalender belindeki silahı çıkarıp genç kadına kurşun yağdırdı. Genç kadın hayatını kaybederken, Ahmet Kalender o sırada orada bulunan bir polis tarafından yakalandı.

Kalender, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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'Beraber olalım' teklifi reddedilince dehşet saçtı
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