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12 milyonluk vurgun iddiası

’nin eski ve Bizim Vakfı’nın eski Başkanı hakkında ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla iddianame düzenlendi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018
12 milyonluk vurgun iddiası
'nin eski Başkanı hakkında üniversite ve vakfı 12.3 milyon lira dolandırmak üzere muvazaalı senet hazırladığı iddiasıyla 'dolandırıcılık' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, İstanbul 28. İcra Dairesi tarafından, Bizim Vakfı'nın, Haliç Üniversitesi'nin 12.3 milyon liralık borcuna ilişkin bir dosya kapsamında kefil gösterildiği, vakfın bir taşınmazının üzerine haciz konulduğu, bu taşınmazın da icra yoluyla satılmak istendiği, fakat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmede vakfın gayrimenkulünü satmak üzere yetki belgesi almadığının anlaşıldığı anlatıldı. Mansur Topçuoğlu ve Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Sübar hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamaları kapsamında ceza istendi.
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12 milyonluk vurgun iddiası
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