12 milyonluk vurgun iddiası

Haliç Üniversitesi
'nin eski Mütevelli Heyeti
Başkanı Mansur Topçuoğlu
hakkında üniversite ve vakfı 12.3 milyon lira dolandırmak üzere muvazaalı senet hazırladığı iddiasıyla 'dolandırıcılık' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, İstanbul 28. İcra Dairesi tarafından, Bizim Lösemili Çocuklar
Vakfı'nın, Haliç Üniversitesi'nin 12.3 milyon liralık borcuna ilişkin bir dosya kapsamında kefil gösterildiği, vakfın bir taşınmazının üzerine haciz konulduğu, bu taşınmazın da icra yoluyla satılmak istendiği, fakat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmede vakfın gayrimenkulünü satmak üzere yetki belgesi almadığının anlaşıldığı anlatıldı. Mansur Topçuoğlu ve Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Sübar hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamaları kapsamında ceza istendi.