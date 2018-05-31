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’de yıkım bitti

’nde yaklaşık 3.5 aydır devam eden yıkım çalışmaları ayakta duran son duvarın iş makinaları tarafından kaldırılmasıyla son buldu. ’nin son hali havadan fotoğraflandı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018
AKM’de yıkım bitti
Taksim'de bulunan 'nin () yıkım çalışmaları yaklaşık 3.5 ay sonunda tamamlandı. AKM'nin ayakta duran son bölümü de dün yıkıldı.
Cumhurbaşkanı tarafından Kasım 2017'de 'nde tanıtılan yeni AKM Projesi'ne yönelik çalışmalar sürerken, eski AKM binasının tamamı yıkıldı. 13 Şubat'tan bu güne büyük bir titizlikle yıkımı sürdürülen binada ayakta tek bir duvar kalmıştı. Dün gün içerisinde yapılan çalışmaların ardından AKM'den geriye kalan bu son duvarın da yıkımı gerçekleşmiş oldu. Alandaki hafriyatın temizlenmesinin ardından yeni AKM projesinin inşaatı için çalışmaların başlayacağı kaydedildi.
Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu.
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AKM’de yıkım bitti
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