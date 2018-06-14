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'da korkunç olay! Eşini öldürüp, telefonda ağabeyiyle konuşurken intihar etti

Son dakika haberi... 'ın Karakoyunlu ilçesinde  (35), dini nikahlı eşi Azerbaycan uyruklu 'yı tabancayla öldürdü. Parlar, in ardından telefonla aradığı ağabeyiyle konuşurken tabancayla kalbine ateş ederek intihar etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 12:46
Iğdır'da korkunç olay! Eşini öldürüp, telefonda ağabeyiyle konuşurken intihar etti

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Şıracı köyünde meydana geldi. Tarımla uğraşan ile 2 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Parlar, tabanca ile Hüseyinova'yı başından vurarak öldürdü. Taner Parlar, daha sonra, cep telefonuyla köy muhtarı olan ağabeyi 'ı arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi.

AGABEYİYLE TELEFONDA KONUŞURKEN İNTİHAR ETTİ

Konuşma sırasında silahı bu kez kalbine dayayan Taner Parlar, tetiği çekti. Silah sesinden sonra kardeşinden cevap alamayan Şahin Parlar, eve koştu. İçeri giren Şahin Parlar, Heyran Hüseyinova ile kardeşi Şahin'i kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerisevk edilenlen sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taner Parlar ve eşi Heyran'ın cenazeleri, önce Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yakınları, Taner Parlar'ın ekonomik durumunun iyi olduğunu ve çiftin çok iyi anlaştığını belirterek yaşananlara anlam veremediklerini söyledi.
Öte yandan Taner Parlar'ın, ten saatler önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabındaki profil fotoğrafını kararttığı görüldü.

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