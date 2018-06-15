Yalan habercinin şikâyetine savcılıktan ret

FOX TV
geçtiğimiz günlerde Mersin
Şehir Hastanesi ile ilgili gerçek dışı bir habere imza atmış, ayağı kırık ve hastanede yürüyemediği iddia edilen Kemal Alp Köker
isimli vatandaş konu mankeni olarak kullanılmıştı. Sözde haberin kurgu olduğu hastane güvenlik kamera görüntülerinin yayınlamasıyla ortaya çıkmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde FOX TV'de bastonlu olarak ekrana getirilen Kemal Alp Köker'in röportaj sonrasında baston kullanmayarak yürüdüğü ortaya çıkmıştı. Yalan haberin deşifre olması ardından ekrandan meydan okurcasına açıklamalar yapan FOX Haber Sunucusu Fatih Portakal
, kamuoyuna haberin yalan çıkması durumunda istifa sözü vermesine rağmen bu sözü tutmamıştı. Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yaptığı yalan haberi deşifre eden A Haber televizyonu ve SABAH Gazetesi'ni kendisine iftira attıkları iddiasıyla savcılığa şikâyet eden Fatih Portakal adliyeden eli boş döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haberlerin bilgi verme ve eleştiri sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle Portakal'ın şikâyeti hakkında takipsizlik kararı verdi.