Bodrum cinayetinde flaş gelişme! Ölen kişi kardeşi çıktı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanı sahibine kurulan pusuda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayda ünlü isimlerle çalışan genç şarkıcı Hacer Tülü ile eğlence mekanı sahibi Mehmet Ali Sürensoy hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Saldırının 4 faili, Manisa'da yakalanırken olayla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ın talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, ölen kişinin Mehmet Ali Sürensoy'un kardeşi Ali Ekber Sürensoy olduğunu belirlendi. Maktulün arandığı için ağabeyi adına düzenlediği sahte kimlik ile dolaştığı anlaşıldı. Muğla Adli Tıp Kurumu'na gelen Sürensoy, kardeşinin cesedini teşhis etti.

OLAY BİR EĞLENCE MEKANININ ÖNÜNDE MEYDANA GELDİ

Olay, Gümbet'te bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlence mekanının önüne park ettikleri otomobilin içerisinde pusuya yatan 4 şüpheli, gece kulübünün işletmecisini gece kulübüne girdiği sırada rastgele ateş açmaya başladı.

Şüphelilerin kullandığı silahlardan çıkan onlarca kurşun Ali Ekber Sürensoy'un yanı sıra şarkıcı Hacer Tülü (40), Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı'ya isabet etti.

Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarda çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan eğlence mekanı sahibi olan Ali Ekber Sürensoy ile Hacer Tülü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman da olaydan kısa süre sonra olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Saldırıda hayatını kaybeden Ali Ekber Sürensoy'un üzerinden ağabeyi Mehmet Ali Sürensoy adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Bu yüzden kamuoyuna ilk önce Mehmet Ali Sürensoy'un vefat ettiği yönünde bilgiler sızdı. Sonradan Mehmet Ali Sürensoy'un Muğla Adli Tıp Kurumu'na gelip gerçeği açıklamasıyla kardeşi Ali Ekber Sürensoy'un öldüğü anlaşıldı. Maktulün, Bodrum ve İstanbul Beyoğlu'nda Maymun Bar isimli iki ayrı işletme çalıştırdığı saptandı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olay yerindeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın plakasını tespit ederek takibe aldı. Saldırganlar, Manisa Akhisar'daki polis kontrol noktasında araçla ilerledikleri sırada gözaltına alındı. Saldırganların İstanbul'dan saldırıyı gerçekleştirmek üzere Bodrum'a geldikleri tespit edildi. Olayın İstanbul'daki bar üzerinden kaynaklanan bir alacak meselesi yüzünden işlenmiş olabileceği iddia edildi.