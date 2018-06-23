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'dan '' iddialarına ilişkin açıklama geldi!

’nin Cumhurbaşkanı adayı ’nin mitingi öncesinde ’nun seferlerini iptal ettiği iddiaları üzerine açıklama geldi. İDO yaptığı açıklamada, herhangi bir seferini iptal etmediğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 23.6.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 14:24
İDO'dan 'sefer iptali' iddialarına ilişkin açıklama geldi!

İŞTE İDO'DAN İDDİALARLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA:

Değerli Misafirlerimiz,

23 Haziran 2018 tarihinde 'de gerçekleşmekte olan miting nedeniyle Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy-Bostancı hattımızda seferlerin durdurulduğu ile ilgili bilginin asılsız olduğunu, bu hatta herhangi bir yapılmadığını bildirmek isteriz.

Tüm seferlerimiz, 11 Haziran-16 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olan ve duyurusunu yapmış olduğumuz yaz tarifemize göre, hava ve deniz şartlarının uygun olması halinde eksiksiz şekilde gerçekleştirilmektedir.

Misafirlerimizin ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırabilmek adına miting bitiminde tarifemize ek seferler düzenlenecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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İDO'dan 'sefer iptali' iddialarına ilişkin açıklama geldi!
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