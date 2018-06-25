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Son Dakika! Yenişehir'de korkunç ! Çok sayıda yaralı var...

Alınana son dakika bilgisine göre, 'da korkunç bir meydana geldi. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde işçilerini taşıyan kamyonetin kaza yapması sonucu çok sayıda kadın yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 09:44
Son Dakika! Bursa Yenişehir'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var...

Alınan bilgiye göre, Ayaz Köyü yakınlarında işçilerini taşıyan kamyonet yoldan çıkarak yaptı. Kamyonetin kasasında bulunan kadın tarım işçileri yaralandı. Yaralılar karayoluna saçılırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.


Yaralı kadınlar acılar içinde kıvranıp feryat ederken, ilk müdahale olay yerinde 112 ekiplerince yapıldı. 20 civarında kadın ambulanslarla Yenişehir ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan tarım işçilerinin de bulunduğu öğrenildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, jandarmanın soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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Son Dakika! Bursa Yenişehir'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var...
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