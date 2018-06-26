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Tatil köyünde !

Kuşadası’nda aynı tatil köyünde çalışan iki kişi arasındaki tartışma le sonuçlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bıçak çeken tatil köyü çalışanı, mesai arkadaşını öldürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 11:35
Tatil köyünde cinayet!

Kuşadası'nda aynı tatil köyünde çalışan iki kişi arasındaki tartışma le sonuçlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bıçak çeken tatil köyü çalışanı, mesai arkadaşını öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Karaova'daki bir tatil köyünde çalışan 21 yaşındaki B.D. ile 65 yaşındaki arasında otelin havuzunun temizlenmesi yüzünden 15 gün önce tartışma çıktı. Barıştırılan iki mesai arkadaşı akşam üzeri temizlik konusunda tekrar tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

Tatil köyünün içinde meydana gelen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kendisine ağır hakaretler edildiğini ileri süren B.D. mesai arkadaşı Mehmet Muammer Üstünel'i sırtından ve göğsünden bıçakladı. Tatil Köyü'ne gelen sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'kaldırılanlan Üstünel hayatını kaybetti. Bu arada, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen B.D. olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

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Tatil köyünde cinayet!
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