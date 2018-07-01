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4’üncü çocuk Emine Erdoğan

7 yıl önce dünyaya gelen üçüzlerine Recep, Tayyip ve Erdoğan adlarını veren çift, 4’üncü çocuklarının ismini ise Emine Erdoğan koydu

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
4’üncü çocuk Emine Erdoğan
'den 7 yıl önce 'ye sığınan ve kısa süre sonra dünyaya gelen 3'üzlerine Recep, Tayyip ve Erdoğan adını veren Suriyeli çift, son olarak dünyaya gelen kızlarına da Emine Erdoğan adını verdi.

'ERDOĞAN BİR DÜNYA LİDERİ'
Harran Konteyner Kenti'nde ailesiyle yaşayan baba Mahmut Yasin (33), "Erdoğan'ı çok sevdiğimiz için üçüzlere ismini vermiştik. Bizi Akçakale'de ziyaret ederek çocuklarımı sevdi. Daha sonrasında Harran Konteyner Kenti nakledildik. Burada mutluyuz. Ben markette çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimleri kazanması bizleri sevindirdi. Çünkü o bir dünya lideri. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. Anne Meryem Yasin ise "Üçüzlerimiz doğduğunda, Cumhurbaşkanımız bizi ziyaret etmişti. Daha sonra da Ankara'da ağırladı. Ankara'ya giderken hamileydim. Eşime de 'eğer bir kızımız olursa Emine Erdoğan ismini vermek istiyorum' dedim. Eşim de onayladı. Kızımız olunca da çok sevdiğimiz dünya lideri ve İslam aleminin babası Cumhurbaşkanımızın eşinin adını verdik. Buradaki hayatımıza da alıştık, tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor, çocuklarım okula gidiyor" dedi.
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4’üncü çocuk Emine Erdoğan
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