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Ünlülerden tepki: İdam istiyoruz

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Ünlülerden tepki: İdam istiyoruz
Eylül'ün vahşice katledilmesine ünlüler büyük tepki gösterdi. , ve başta olmak üzere pek çok isim isyan ederek sosyal medyada sert yorumlarda bulundu. "Bugün konuşulması gereken tek şey Eylül ve idam. Başka türlü bu soysuzların önü kesilmeyecek" diye sosyal medyadan yorum yapan Demet Akalın'a en büyük destek yine sanat camiasından geldi. Sevim Emre "İdam istiyorum başka bir şey demiyorum" ifadesini kullandı. İbrahim Tatlıses "İnsanları tanıdıkça köpeğim Golo'yu daha çok seviyorum" derken Yıldız Tilbe "Küçük çocuğun serçesi ölünce ona başsağlığına giden kutlu peygamberin ümmetiyiz", "En kısa zamanda çözüm bulunmalı. İdam istiyoruz" gibi yorumları paylaştı. ise "Ne istersiniz süt kokan çocuklardan?" diye yazarak tepkisini dile getirdi. Sosyal medyada "İdam istiyoruz" hastagi günboyu en çok yorum yapılan etiket oldu.

BAHÇELİ: EYLÜL'LE BİRLİKTE VİCDAN KATLEDİLDİ
Milliyetçi Hareket Partisi () Genel Başkanı , cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Eylül'le ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bahçeli, "Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi, hayaller katledildi! Korkak katiller bir kez daha milli gönülleri heder etti, kedere boğdu. Olacak iş mi bu? Ey canavarlar, küçücük bir bedene, küçücük bir ana kuzusuna nasıl kast ettiniz?" ifadelerini kullandı.
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Ünlülerden tepki: İdam istiyoruz
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