Türkiye'nin "kayıp çocuk" raporu

TÜİK edinilen bilgilere göre, 2008'de 4 bin 517, 2009'da 5 bin 81, 2010'da 8 bin 81, 2011'de 10 bin 67, 2012 yılında 12 bin 474, 2013 yılında 16 bin 218, 2014 yılında 18 bin 696, 2015 yılında 17 bin 706, 2016 yılında ise 11 bin 691 oldu.

KAYIP ORANI KIZ ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA

Verilere göre kayıp 104 bin 531 çocuğun 59 bin 435'ini kız çocukları, 45 bin 96'sını ise erkek çocuklar oluşturdu. Kayıp çocuklardan 11 yaş ve altı 7 bin 114, 12-14 yaş 28 bin 895, 15-17 yaş 68 bin 312 ve yaşı bilinmeyenlerin sayısı da 210 oldu.

Kayıp çocuk bilmecesinin gerçeği farklı çıktı

DİYARBAKIR'DA 5 BİN 94 ÇOCUK KAYBOLDUKTAN SONRA BULUNDU

Diyarbakır'da da kayıp oranları yıldan yıla artış gösterdi.

SON DAKİKA HABER: KAYIP ÇOCUK LEYLA AYDEMİR İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME! LEYLA AYDEMİR ÖLÜ BULUNDU?

TÜİK'in verilerine 11-17 yaş arası kız ve erkek çocuklardan 2008 yılında 38, 2009 yılında 143, 2010 yılında 271, 2011 yılında 867, 2012 yılında 750, 2013 yılında 891, 2014 yılında bin 17, 2015 yılında 969 ve 2016 yılında ise 148 kişi kayıp ilanı verildikten sonra bulundu.

SON DAKİKA HABER: KAYIP ÇOCUK LEYLA AYDEMİR İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME! LEYLA AYDEMİR ÖLÜ BULUNDU?

En dikkat çekici yıl bin 17 kayıpla 2014 yılı olurken, kayıp ve bulunma olayının en düşük olduğu yıl ise 2008 yılı oldu. Diyarbakır yerelindeki verilerde de kayıp kız çocuklarının, erkek çocuklarına oranla daha fazla olduğu görüldü.

