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Temmuz sıcağında kürk çalan Rus yakalandı

'nın ilçesine tatil yapmakta olan Rus uyruklu , deri mağazasından 3 bin 500 dolarlık kürk çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 11:13
Temmuz sıcağında kürk çalan Rus turist yakalandı
Antalyalya'nın ilçesine tatil yapmakta olan Rus uyruklu , deri mağazasından 3 bin 500 dolarlık kürk çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Edinilen bilgiye göre 32 yaşındaki E.S., Kemer'in göbeğindeki belediyeye ait dükkanların bulunduğu bölümde E.A.'e ait deri mağazasının camını kırarak içeriye girdi. Mağazadan piyasa değeri 3 bin 500 dolar olan 7 adet kürkü alarak oteline döndü.

ÇALINAN KÜRKLERLE BİRLİKTE...

Sabahleyin iş yerine gelince soyulduğunu anlayan mağaza sahibinin bildirimi üzerine araştırmaya başlayan polis, iş yeri güvenlik kameraları ve halk arasında MOBESE olarak bilinen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarındaki görüntüleri takip ederek Rus hırsızın oteline ulaştı. Çalınan kürklerle birlikte yakalanan E.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Temmuz sıcağında kürk çalan Rus turist yakalandı
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