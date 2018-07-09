Sıfır diye aldı boyalı çıktı

İzmir Güzelbahçe
'de yaşayan Mevlüt Berktaş'ın sıfır kilometre aldığı otomobilin, boyalı olduğu ortaya çıktı. Berktaş'ın mahkemeye başvurmasının ardından aracın fabrikada ikinci kez boyandığı belirlendi. Mahkeme, yeni araç verilmesine karar verdi. İlginç olay Berktaş, 2015 yılında 70 bin liraya aldığı sıfır kilometre otomobilini bir yıl sonra satın aldığı galeride takas yaptırmak isteyince ortaya çıktı. Bayideki görevliler Berktaş'ın aracını kontrol ettiklerinde, sağ ve sol kapısı, sağ ve sol ön çamurluk ile arka bagaj kapağında boya kalınlığının fazla olduğu ortaya çıktı.