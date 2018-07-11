Kızını taciz eden şahsı kasığından vurdu!

İddiaya göre Ankara Demetevler'de bir baba, kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, sokak ortasında yakaladı. Tacizciyi yakalayan baba, adamı defalarca kasığından ve cinsel organından bıçakladı.



İddiaya göre 30'lu yaşlarda bir adam, 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Baba, güvenlik kamerasından kızını taciz eden adamı tespit etti. Daha sonra da marketten aldığı bıçakla adamı yolun ortasında kasığından bıçaklayarak yaraladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada dolaşan videoda kızı taciz ettiği iddia edilen adamın eşi, olay yerine geldiğinde "kim yaptı" diye bağırdığında çevredeki vatandaşlardan biri, "Taciz ettiği kızın babası yaptı" diyerek cevap verdi.