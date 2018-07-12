Adnan Oktar Suç Örgütü’ne dev operasyon

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi 'kara para aklama' iddiaları üzerine iki yıl önce harekete geçti. MASAK ve Mali Şube
, yurtdışından gelen kayıt dışı yüklü miktardaki para akışını tespit edip teknik ve fiziki takibe başladı. Dehşete düşüren izlere ulaşan emniyet güçleri dün sabah İstanbul merkezli 5 ayrı kentte düğmeye bastı. Haklarında gözaltı kararı verilen 235 şüpheli için 120 adrese baskın düzenlendi. "Suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla Adnan Oktar
'ın da aralarında olduğu 176 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismarı gibi 30 ayrı suçtan işlem yapıldı. Oktar'ın ve örgüt üyelerinin mallarına el konulup şirketlerine kayyum atandı. Oktar'ın villasındaki 16 lüks araca el konuldu. 11 YAŞINDA MAĞDUR VAR!
100'ü aşkın mağdur arasında 11-40 yaş arasında, defalarca tecavüze uğramış kişiler ile tehdit ve şantaj yoluyla paralarına, mallarına el konulanların da olduğu iddia edildi. Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda, 100'e yakın silahla çok sayıda mermi, çelik yelek ve bir zırhlı cip ele geçirildi. Aracıyla kaçmaya çalışan Oktar'ın, Sarıyer'de yakalandığı öğrenildi. Oktar'la birlikte, 'kedicikler' diye anılan kadınlar da emniyete götürüldü. Sağlık kontrolüne götürülen zanlıları bazı vatandaşlar linç etmek istedi. Örgütün 2 nolu ismi Tarkan Yavaş'ın kaçtığı bildirildi. Oktar'a yakın isimlerden Oktar Babuna ile örgüt avukatlarının da gözaltına alındığı belirtildi. Kedicik B.B., Bodrum'daki evinde güneşlenirken gözaltına alındı. Hüma Babuna, Ebru Yılmaz Atilla, Vuslat Terkoğlu ve Ömer T. de firariler arasında. ADNAN OKTAR KİMDİR?
Adnan Oktar, kitaplarında 'Harun Yahya' adını kullanıyordu. Oktar, TV kanalında 'kedicikleri' ile yaptığı programlarla tepki görüyordu. "İSRAİL'E AJANLIK YAPIYORDU" İDDİASI
"Devletin
gizli bilgilerini İsrail
'e sızdırmak" la da suçlanan Adnan Oktar Örgütü'nün FETÖ
'ye benzer bir yapılanmaya sahip olduğu belirlendi. Oktar'ın örgüt üyelerinden birinin İsrailli milletvekili Y.G. olduğu iddia edildi. Polis soruşturmasına giren bilgiye göre bu milletvekili, yılda 2-3 kez İstanbul'a gelerek Oktar'dan aldığı bilgileri MOSSAD ve Netanyahu ile paylaşıyordu. İsrail basını da Oktar'ın gözaltına alınmasına geniş yer ayırdı. Haberlerde Oktar'ın İsrail ile kurduğu yakın ilişkilere dikkat çekildi. Haaretz gazetesi Oktar'ın bu yıl kendilerine verdiği ropörtajdan alıntılar yaparak, "İsrail'de gerçek dindar Yahudi bir çok arkadaşım var, Onları çok seviyorum" cümlelerini hatırlattı. İŞTE ÖRGÜTÜN İÇ YÜZÜ
Kara para, İngiltere ve İsrail'den geliyordu. Oktar'ın bazı üyeleri örgütün kara para akladığını ve casusluk yaptığını MİT'e bildirdi. MİT ve KOM soruşturmaya dahil oldu.
Kadınlar 7'şer kişilik evlerde tutuluyordu. Örgütün kadınlardan sorumlu üyesi Alman bir kadın, silahlı işkence yapıyordu.
Örgüt, Azeri iki hacker aracılığıyla hedef kişilerin bilgisayar İP'lerini diğer hacker'lara veriyor, hack'lenen bilgisayarlardan ortam dinlemesi yapılıyordu. Fotomontajlarla şantaj yapılıp para toplanıyordu. TV'DE DANS EDEN KIZLAR ÇİFT SİLAHLA DOLAŞIYORDU
Örgütten geçen yıl ayrılan Ceylan Özgül
, örgütün kasıtlı olarak 'kedicik' kelimesini kullanıp, 'TV'de dans eden bir grup insan' gibi görünerek olayı hafifleştirdiğini ve kamufle olduğunu anlattı:
Ben özellikle devlete saldıran, Türk devletinin bilgisi olmadan yurtdışında yapılan faaliyetleri fark ettim. Bu vicdanımı çok rahatsız etti, o şekilde kaçtım.
"Kedicik" kelimesiyle kamufle olup olayı hafifleştirdiler. 'Kedicik'lerin büyük kısmının sokakta gezerken usulsüz yollardan alınmış çift silah taşıdığını insanlar bilmiyor. Bu kadınlar kendilerinden küçük insanları yanında gardiyan olarak dolaştırır. Doktora bile birlikte giderler.
Hiçbir reklamın yayımlanmadığı bir kanalda insanların sadece dans etmesi ve bundan sürekli para kaybetmesinin tek nedeni o programın örgütü koruyan özel bir vitrin olması. AA ZARRAB KUMPASINDA OKTAR BAĞLANTISI
Soruşturmada ifade veren eski örgüt üyesi Ceylan Özgül, örgütün ABD İstihbarat Teşkilatı'nda görevli Lee Thurman ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Özgül, Adnan Oktar'ın, FETÖ'cülerin sahte belgeleriyle ABD'de açılan Rıza Zarrab
davasının bilirkişisi Jonathan ve Mark Dubowitz ile görüştüğünü ardından bu kişileri CHP'li bir yetkiliyle daha görüştürdüğünü iddia etti. Kenan KIRAN