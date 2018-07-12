Haberler Yaşam Haberleri Soma kararına ailelerden tepki

Soma kararına ailelerden tepki Soma’da 301 madencinin can verdiği facia ile ilgili davada karar çıktı. Sanıklara verilen cezaları az bulan müşteki yakınları ve avukatları karara tepki gösterince, salon karıştı

Giriş Tarihi: 12.7.2018