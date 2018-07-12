Soma kararına ailelerden tepki

Manisa
'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te, Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madencinin yaşamını yitirdiği, 162 madencinin de yaralandığı facia ile ilgili, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davası sonuçlandı. Mahkeme, davada tutuklu yargılanan 5 sanıktan, şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ı 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru ve teknik müdür İsmail Adalı'yı 22'şer yıl 6'şar ay, işletme müdürü Akın Çelik ve teknik nezaretçi Ertan Ersoy'u da 18'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı. MAHKEMEYE TEPKİ
Tutuklu sanıklara verilen cezaları az bulan müşteki yakınları ve avukatları ise karara tepki gösterince, salon karıştı. Avukatlar, "Karar heyetinize aittir, biz sizin yanınızdan çekiliyoruz" diyerek, müşteki ailelerin yanına geçerken, izleyiciler de alkışlarla protesto
etti. Bu sırada baygınlık geçiren bazı müştekilere sağlık görevlileri müdahale etti. Gerginliğin artması üzerine heyet, duruşmaya ara verdi. Aranın ardından ise mahkeme heyeti salonuna girdiği sırada bir kişi su şişesi fırlattı. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri kalkanlarıyla önlem aldı. Mahkeme heyeti, protestolar arasında kararı açıklamaya devam etti. BABA GÜRKAN'A BERAAT
Kararda, tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10'ar yıl 10'ar ay, yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç ile çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8'er yıl 4'er ay, Murat Bodur'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aralarında şirketin patronu Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 tutuksuz sanık ise beraat etti. Heyet, daha sonra protestolar arasında salondan ayrıldı. 8 BİN 487'ŞER YIL HAPİS İSTENİYORDU
İddianamede tutuklu 5 sanık ile tutuksuz sanıklardan vardiya amirlerinin, "Olası kastla öldürme" suçundan 301'er kez 20 yıldan 25 yıla, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez, 2 yıldan 6 yıla kadar olmak üzere toplamda 6 bin 344'er yıldan 8 bin 487'şer yıl hapisleri isteniyordu. Tutuksuz sanıklar hakkında ise "Taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar, ayrıca 25'i bu suçları "Bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla cezanın üçte birden yarıya kadar artırılması talep ediliyordu. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.