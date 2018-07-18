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Plastik fabrikasında

'da bir plastik fabrikasının depo kısmında çıktı. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alandaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 06:47 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 06:52
Plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının deposunda başladı. İddiaya göre, depodaki elektrik tesisatından atık plastiklere sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Çevredeki fabrikaların bekçilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, plastik fabrikasının yanındaki aliminyum fabrikası da kısmen zarar gördü. Köpük ve tazyikli su alevlere söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Yangında şu ana kadar yaralanan olmadığı belirtildi.

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Plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
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