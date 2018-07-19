3 aylık kediye tecavüz eden adam hakkında 4 yıl hapis istemi

Sabah / Nur Yılmaz

Geçtiğimiz ay İstanbul Eyüp'te yaşanan iğrenç istismar olayında yeni bir gelişme yaşandı. Skandal olay şöyle gelişti: Sakarya Mahallesi'nde oturan Rafet Altınkaynak bir sokak kedisini sahiplendi. Sahiplendiği bu kedinin bir süre sonra dört yavrusu oldu. Altınayak, spor yapmak için dışarı çıktıktan sonra geri döndüğünde yavrulardan birinin olmadığını fark etti. Bu durum üzerine kedisini arayan Altınkaynak, mahallede devamlı alkollü olarak dolaştığı iddia edilen B.Ç.'den şüphelendi. Şüpheli B.Ç.'nin evine giden Rafet Altınkaynak, kediyi ve şüpheliyi burada buldu. Yaralı olan kedi veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Şüpheli B.Ç. ise gözaltına alındı. Kedisi tedavi altına alınan Rafet Altınkaynak şüpheliden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan B.Ç. polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. B.Ç. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

4 YILA KADAR HAPİS

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen B.Ç. hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık B.Ç.'nin yavru kediyi eve götürerek istismarda bulunup ölmesine neden olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan B.Ç.'nin 'Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme' ve 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçları kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. Dava Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.