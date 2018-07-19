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3 aylık kediye tecavüz eden adam hakkında 4 yıl hapis istemi

’te 3 aylık ye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan B.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli B.Ç. hakkında ‘Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme’ ve ‘Hayasızca hareketlerde bulunma’ suçları kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 15:11
3 aylık kediye tecavüz eden adam hakkında 4 yıl hapis istemi

Sabah / Nur Yılmaz

Geçtiğimiz ay 'te yaşanan iğrenç istismar olayında yeni bir gelişme yaşandı. Skandal olay şöyle gelişti: Mahallesi'nde oturan bir sokak kedisini sahiplendi. Sahiplendiği bu kedinin bir süre sonra dört yavrusu oldu. Altınayak, spor yapmak için dışarı çıktıktan sonra geri döndüğünde yavrulardan birinin olmadığını fark etti. Bu durum üzerine kedisini arayan Altınkaynak, mahallede devamlı alkollü olarak dolaştığı iddia edilen B.Ç.'den şüphelendi. Şüpheli B.Ç.'nin evine giden Rafet Altınkaynak, kediyi ve şüpheliyi burada buldu. Yaralı olan kedi veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Şüpheli B.Ç. ise gözaltına alındı. Kedisi tedavi altına alınan Rafet Altınkaynak şüpheliden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan B.Ç. polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki 'na sevk edildi. B.Ç. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

4 YILA KADAR HAPİS

Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen B.Ç. hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık B.Ç.'nin yi eve götürerek istismarda bulunup ölmesine neden olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan B.Ç.'nin 'Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme' ve 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçları kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. Dava 'nde görülecek.

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3 aylık kediye tecavüz eden adam hakkında 4 yıl hapis istemi
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