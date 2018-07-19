İzinsiz fotoğrafa 80 bin liralık tazminat davası

Diyetisyen Serap Akyol
, oyuncu Ayşe Tolga
'ya "Ayşe Tolga ile 8 Haftada Değişim" adlı kitabında izinsiz fotoğraflarını kullandığı iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla dava açtı. Akyol'un iddialarına göre; Akyol ile Tolga birlikte gönüllü bir projede birlikte yer aldı. "Şehnaz Tango
, Seksenler, Ayrılsak da Beraberiz, Çifte Bela ve Beşik Kertmesi" gibi dizilerde oynayan aynı zamanda yaşam koçluğu yapan Tolga, üç ay önce "Ayşe Tolga ile 8 Haftada Değişim" adlı bir kitap çıkardı. Kitabının giriş ve son bölümünde Akyol'un fotoğrafına ve kişisel bilgilerine yer verdi. Akyol, ifadesinde "Hastalarımdan biriydi, bu vesileyle tanıştık. Arkadaş grubumun beni tebrik etmeleriyle iznim olmadan kitap çıkarıldığını öğrendim" dedi. Tolga, Akyol'a gönderdiği e-mailde fotoğrafının yayınlanmasının Akyol'u mutlu edeceğini düşündüğünü ifade etti. 10 BİN LİRA SUSPAYI
Dava dilekçesinde "Davalının diyet listelerinin sanki kendisi tarafından yazıldığı algısı yaratıldığından duyduğu rahatsızlığı e-mailden fark eden davalı, sus payı olarak diyetisyene 10 bin lira havale etmiştir. Tolga'nın diyetetik alanına dair herhangi bir eğitimi ve diploması yok. Kitabın çoğaltılmış nüshalarının ihtiyati tedbir yoluyla toplatılıp imha edilmesine ve davalı aleyhine 20 bin TL maddi, 60 bin TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz" denildi.