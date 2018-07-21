Boyatmaya gittiği saçları kuaförde elinde kaldı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde iddiaya göre saçlarını boyatmak isteyen bir kadının saçlarının yarısı kullanılan boya yüzünden yanarken, yarısı da dökülerek elinde kaldı. Olay Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana geldi. 38 yaşındaki Raşiye Emek, saçlarını boyatmak için ilçedeki bir kuaföre gitti. Emek'in saçına önce renk açma ardından saç boyama işlemi yapılmak istendi.
Giriş Tarihi: 21.7.2018 15:40Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 15:42
İddiaya göre boyama işleminin ardından Emek'in saçının bir bölümü yanarken bir kısmı da köklerinden döküldü. Kuaförden çıkarak karakola giden Emek, kuaförden şikayetçi oldu. Saçına yapılan işlemi anlatan Emek, "Kuaförüm platin paket atmaya başladı.