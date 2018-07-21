Boyatmaya gittiği saçları kuaförde elinde kaldı!

İddiaya göre boyama işleminin ardından Emek'in saçının bir bölümü yanarken bir kısmı da köklerinden döküldü. Kuaförden çıkarak karakola giden Emek, kuaförden şikayetçi oldu. Saçına yapılan işlemi anlatan Emek, "Kuaförüm platin paket atmaya başladı.