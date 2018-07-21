Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Doktoru tehdit edip tekmeyle saldırdı!

Doktoru tehdit edip tekmeyle saldırdı!

'da bir hastanede kadın doktora sinirlenen hasta yakını önce tehdit etti, ardından tekme ile doktora saldırdı. Saldırgan güvenlik görevlileri tarafından güçlükle etkisiz hale getirilirken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 16:19
Doktoru tehdit edip tekmeyle saldırdı!

Olay dün gece bir hastanede çocuk bölümünde meydana geldi. Kadın doktor bir çocuğu muayene ettiği sırada, bir kişi çocuğunun hasta olduğunu söyleyip içeri girdi. Kadın doktor, muayenesi bittikten sonra şahsın çocuğuna bakacağını söyleyince sırasını beklemeden çocuğunu muayene ettirmek isteyen adam kadın doktora tehditler savurdu.

İstanbul'da bir hasta yakını kadın doktora saldırıp öldürmeye çalıştı!

"O DOKTORU ÖLDÜRECEĞİM!"

Şahıs iddiaya göre kadın doktora, "Kafasına sıkacaksın" bunların diyerek tekmeyle saldırdı. Bu sırada güvenlikler hızla şahsa müdahale etti. 5 güvenlik ve bir polis memuru şahsı etkisiz hale getirmek için uzun süre mücadele etti. Ellerinden kelepçelenen şahıs, güçlükle engellendi. Şahıs tehditlere devam ederek, "O doktoru öldüreceğim" diye bağırdı.

KELEPÇELİ HALİYLE BİLE SALDIRMAYA ÇALIŞTI...

O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde 5 güvenlik ve bir polis memuru şahsı engellemeye çalışıyor. Kelepçelenen şahıs hastaneyi birbirine katıyor. Bu sırada şahıs, "O doktoru öldüreceğim" diye bağırıyor.

Boyatmaya gittiği saçları kuaförde elinde kaldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doktoru tehdit edip tekmeyle saldırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN