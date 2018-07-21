O çamurun sırrı çözüldü!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde şehrin ortasından geçen Savrun çayında, kaplumbağaların suya dalıp oluşturduğu çamur dalgasını ilginç doğa olayı zannedip depremin habercisi olarak çıkan dedikodu halkı panikletti. Halkın endişelenmesine sebep olan çamurun sırrı çözüldü. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.7.2018 11:37Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 11:38
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehrin ortasından geçen Savrun çayında, kaplumbağaların suya dalıp oluşturduğu çamur dalgasını ilginç doğa olayı zannedip depremin habercisi olarak çıkan dedikodu halkı panikletti.