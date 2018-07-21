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Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası gözaltında!

Turhal ilçesinde kaybolan Evrim Atış'ın babası ile adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası ile adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 12:01
Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası gözaltında!

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası ile adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında küçük çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Sati Atış ile iki yakını, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü. İfadelerinin ardından baba Burhan Atış ile adı açıklanmayan bir yakını gözaltına alındı.

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Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası gözaltında!
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