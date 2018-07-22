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Karısını boğarak öldürdü

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Karısını boğarak öldürdü
Üsküdar'da yaşayan (52) dini nikahlı eşi 'ı (32) boğarak öldürdüğü iddia edildi. Olay dün sabah saatlerinde Yavuztürk Mahallesi Pak Sokak'ta meydana geldi. Güneş Karaçuban ve Sabri Barça çifti 2 çocuklarıyla birlikte 3 katlı binanın bodrum katında yaşıyordu. İddiaya göre Sabri Barça, sabah saatlerinde ablasını arayarak Güneş Karaçuban'ı öldürdüğünü söyledi. Yakınları eve geldiklerinde Karaçuban'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbarı üzerine olay yerine polisin incelemesinin ardından Karaçuban'ın cansız bedeni Kurumu'na gönderildi. Cenazenin evden çıkartılması sırasında kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Genç kadını boğarak öldürdüğü belirtilen Sabri Barça olayın ardından kaçtı. Polis ekipleri katil zanlısı kocayı çok geçmeden yakalayarak gözaltına aldı. Güneş Karaçuban ve Sabri Barça'nın 10 yıldır birlikte yaşadığı öğrenildi. Korkunç olayda Karabuçan'ın 8 ve 9 yaşındaki 2 erkek çocuğu annelerinin başında beklerken bulundu. anında ise çocukların yan odada uyuduğu belirtildi.
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Karısını boğarak öldürdü
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