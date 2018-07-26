Adana'dan yola çıkan kaplumbağa 48 günde Mısır'a ulaştı

Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan lagününde konaklayan yeşil deniz kaplumbağasına (Chelonia mydas), göç rotası ve beslenme alanı hakkında bilgi alınması için uydu üzerinden takip edilmesini sağlayacak verici takıldı.

5 Haziran'da zarar verilmeden üzerine uydu vericisi monte edilen dişi deniz kaplumbağasının göç rotası anlık olarak izlendi.

48 gündür takip edilen deniz kaplumbağasının Mısır'da olduğu belirlendi. Deniz kaplumbağasının yaklaşık 2 aylık yolculuğu Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (World Wildlife Fund) Twitter hesabından da paylaşıldı.

Yeşil deniz kaplumbağasının verici sayesinde göç rotası, süresi, beslenme düzeni ve alanı ile koruma çalışmalarına ışık tuttuğu belirtildi.