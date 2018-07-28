IP’den hacker değil eşi çıktı

Oyuncu Berk Oktay
'ın (36) çıplak fotoğraf
larını internet
e sızdıran IP adresleri ve o adreslerin kime ait olduğu belirlendi. Fotoğrafların internete yüklendiği IP adresleri, oyuncunun boşanma aşamasında olduğu avukat Merve Sarapçıoğlu'nun (30) ofisi ve evindeki bilgisayarları ile kayınvalidesinin cep telefonuna ait çıktı. "IP Tespit Tutanağı" önceki gün savcılığa gönderildi. Şarapçıoğlu, "Fotoğrafları ben yüklemedim. Ben de olayın mağduruyum" dedi. Olayda son kararı savcılık verecek.
BÜYÜK ŞOK
Geçen ay "Ducky Layne" isimli hacker
çetesi tarafından sosyal medya hesapları hacklenerek ele geçirilen Oktay'ın çıplak fotoğrafları internete sızdırılmıştı. Bunun üzerine Oktay, İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikâyetçi olmuştu. Bunun üzerine soruşturma başlatan İstanbul Emniyeti Siber Suçlar Şubesi, fotoğrafların sızdırıldığı IP adreslerini tespit etti. Buna göre; Oktay'ın fotoğraflarını 2016'da evlendiği avukat Şarapçıoğlu internete yükledi. Tespit edilen IP adreslerinin Şarapçıoğlu'nın ofisi ve evinde kullandığı bilgisayarlar ile annesinin cep telefonuna ait olduğu belirlendi. İddiaları reddeden Şarapçıoğlu ise "Olayın iki mağdurundan biriyim" dedi.
?RÜZGÂR KAYADAN SADECE TOZ ALIR
Berk Oktay'a İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açan Şarapçıoğlu, aylık 10 bin lira tedbir nafakası ile 250 bini maddi, 250 bini manevi olmak üzere 500 bin lira tazminat istemişti. Oktay ise fotoğraflar için "Adli süreç devam ediyor. Konuşmaya gerek yok. Rüzgar kayadan sadece toz alır" açıklamasını yapmıştı.