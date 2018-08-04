Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen DADD Ralli etkinliğine katılan 24 yat, Sürmene Yeniay Limanı'nda demir attı.

Limana gelen yatları Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper Çığ ve Belediye Başkanı Rahmi Üstün karşıladı.

Kıyıya demir atan yatlar, horonlar eşliğinde karşılandı.

Kaymakam Çığ, burada yaptığı açıklamada, Karadeniz'in her yöresinin farklı güzellikler barındırdığını, DADD Ralli gurubunun ilçeye gelmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

DADD Ralli yatları Trabzon'da

Denizciliğin Sürmene'nin tarihinde var olduğunun altını çizen Çığ, "Ahşap kayık ustaları çok güzel kayıklar, tekneler yapıyor. Bu azalsa da kestane ağaçlarından yapanlarımız var. Denizcilik fakültemizde gemi kaptanları yetiştiriyoruz. Dolayısıyla denizcilik Sürmene ilçemizde önemli bir husus." dedi.

Belediye Başkanı Üstün de etkinlikle birlikte ilçenin turizm açısından tanıtılacağını belirterek, "Güzel bir etkinlik oluyor. Seneye daha kalabalık bekliyoruz. İnşallah bu vesileyle hem ilçemiz hem Karadeniz sahilleri herkese tanıtılmış olur." diye konuştu.

DADD Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Türkmen de 30 tekneyle gelmeyi amaçladıklarını ancak 24 tekne ile devam etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Türkmen, şöyle konuştu:

"Hedefimiz Karadeniz'in güvenli bir ülkenin güvenli bir kıyısı, seyredilebilir bir kıyısı olduğunu yabancılara ve yerlilere anlatmak. Karadeniz'e gelmekte çekiniyorlar oysi Karadeniz'de 3 liman var. Eğer temmuz ve ağustosta gelirse yatçılar burada ayda en fazla iki kez fırtına var. Ondan sonra zaten limanlar geniş, çok iyi yatırımlar yapılmış. Bir tarafta yeşil bir tarafta çok güzel deniz var. Biz de 'üç ülke bir hikaye' adında bir konsept yaptık. Yunanistan, Türkiye ve Gürcistan. Türkiye'nin en uzun kıyısı Karadeniz kıyılarımızda. Bunu kullanalım. Yıllardır kullanmamışız. Şu anda aramızda 4 yabancı tekne var İngiliz, Fransız, Sırp ve Alman olmak üzere."

12 Haziran'da Volos-Yunanistan'dan başlayıp, Poti-Gürcistan'a uzanan ve son olarak Sürmene'de demir atan DADD Ralli Yatları etkinliği 22 Ağustos'ta İstanbul'da sona erecek.