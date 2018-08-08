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Eşini öldürüp ormana attı

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Eşini öldürüp ormana attı
Silivri'de bir işadamı, 12 yıllık eşini öldürüp ormana attı. Kafasından ve göğsünden kurşunlanarak öldürülen kadının Sarıgül H. (36) olduğu belirlendi. Çerkezköy'de yaşayan ve 3 çocuğu olan kadının cenazesi, adli tıpa kaldırıldı. Eşiyle bir süredir sorunlar yaşadığı belirlenen Sarıgül H.'nin Tekirdağ Kadın Sığınma Evi'nde bir gün kalıp geri döndüğü öğrenildi. Karısının arabadaki silahla intihar ettiğini ileri süren kocası Yunus H. (40) ise gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. Barış SÖZAL - Barış SAVAŞ - Fırat KESKİNKILIÇ
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Eşini öldürüp ormana attı
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