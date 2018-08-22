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'de ev ı: 1 ölü 2 yaralı

'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 07:29
Çanakkale'de ev yangını: 1 ölü 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Gölcük Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin alt katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktı.

Çevredeki vatandaşlar evden çıkan dumanları fark edince durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Ali Yumlu (28) ve Sümeyye Yumlu (26) çifti ile çocuğu 'yu (5) alevlerin arasından çıkararak yangına müdahale etti.

Yumlu çifti ve çocuğu, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Tuğba Melek Yumlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin hastanedeki tedavileri sürüyor.

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Çanakkale'de ev yangını: 1 ölü 2 yaralı
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