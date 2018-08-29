Öğrenci istediği lisede okuyacak

Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk'un "Her öğrenci istediği okul türüne yerleşecek" sözünün ardından kontenjanlar sil baştan yenilendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB
), 2018-2019 eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yeni liseye yerleştirme sisteminde değişiklik yaptı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, öğrenci ve velilerden nakillerle ilgili gelen istekleri değerlendirerek mahalle okulları için yeniden kontenjan belirlemesine başladı. Edinilen bilgiye göre, her mahallede öğrencilerden gelen okul tercih taleplerine göre okulların kontenjanları yeniden dizayn edildi. Anadolu liselerine tercihin daha fazla olduğu mahallelerde Anadolu liselerinde kontenjan artırılacak, Meslek ve İmam Hatip
liselerine yönelik tercihin daha fazla olduğu mahallelerde ise bu okullara yönelik kontenjanlar artırılacak. Yeni 9'uncu sınıf şubeleri açılan okullara, yeni öğretmen görevlendirmek için de gerekli düzenlemeler başladı. Böylelikle 31 Ağustos'ta 3'üncüsü 30 Eylül'de ise son lise yerleştirmelerinde öğrencilerin isteklerine göre okulların eğitim vereceği türler de belirlenmiş olacak. MEB ortaöğretime geçişte bugüne kadar tercihte bulunan 1 milyon 12 bin öğrenciden 873 bin 472'sini sınavsız, 123 bin 287'sini sınavlı okullara olmak üzere 996 bin 759 öğrenciyi istediği okula yerleştirdi. Böylece tercih yapan öğrencilerin yüzde 98.5'i istediği bir liseye yerleşmiş oldu. Birinci tercih döneminde tercih yaptığı halde bir okula yerleşemeyen 46 bin 17 öğrenciden 30 bin 443'ü sınavı veya sınavsız bir okula yerleşti. Tercih yaptığı halde istediği okula yerleşemeyen 15 bin 667 öğrenci için yeniden 3'üncü nakil dönemi başladı. 31 Ağustos'ta tercihlerini yenileyecek öğrenci ve velilerin yerleştirmeleri okullar açılıncaya kadar yapılmış olacak. Eylülün son haftasında 4'üncü ve son nakil dönemi tamamlanmış ve tüm öğrenciler istedikleri okulda eğitim öğretime başlamış olacak. ÖZELE 312.5 MİLYON TEŞVİK
Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara devam eden öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği bu yıl da devam edecek. Bakanlık öğrenci başına okul öncesi eğitim kurumlarında 3 bin 290'ar lira, ilkokullarda 3 bin 960'ar lira, ortaokul ve liselerde 4 bin 610'ar lira, temel liselerde 3 bin 960'ar lira destek verecek. 75 bin öğrenciye bu yıl ilk kez teşvik verilecek. Bu yıl özel okul teşviki için toplam 312.5 milyon TL'ye yakın bütçe ayrıldı. Destek verilecek öğrencilerin tespitinde en belirleyici kriter ailenin gelir durumu. 16 Ağustos'ta başlayan başvurular 6 Eylül'de bitecek. Kazananlar 7 Eylül'de açıklanacak.