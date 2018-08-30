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Şişli’de

Şişli’de bir binada çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 20:40

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Tevfik Erdönmez Paşa Sokak'taki Emekli Subay Evleri 5. Blok'ta çıktı. Elektrik panosundan başladığı belirtilen yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

Bunun üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Bir evde bulunan köpek ve kedi de itfaiye ekiplerince bina dışına çıkarıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


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Şişli’de yangın
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