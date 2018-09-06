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Yanlışlıkla kendini vuran doktor yaşamını yitirdi!

'nın Akşehir ilçesinde, tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isterken yanlışlıkla kendisini vurduğu ileri sürülen pratisyen hekim Hasan Akdemir (39), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 6.9.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 12:26
Yanlışlıkla kendini vuran doktor yaşamını yitirdi!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tanıdığının düğününe davetli olarak katılan sağlık ocağında pratisyen hekimlik yapan Hasan Akdemir, iddiaya göre düğünde eline aldığı tabancasıyla havaya ateş açmaya başladı.

SİLAHINI KONTROL ETMEK İSTEDİ AMA...

Bir süre sonra tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isteyen Akdemir, silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'kaldırılanlan Akdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Yanlışlıkla kendini vuran doktor yaşamını yitirdi!
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