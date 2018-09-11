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otoyolu dinlenme tesislerinde kadın cesedi bulundu

Otoyolu Körfez geçişinde yer alan bir dinlenme tesisindeki yeşil alan içerisine 38 yaşındaki Çekya vatandaşı Rumeys Kantae'nin cesedi terk edilmiş halde bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 13:20
Kocaeli TEM otoyolu dinlenme tesislerinde kadın cesedi bulundu

Olay sabah saatlerinde Otoyolu Körfez geçişinde bulunan bir dinlenme tesisi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tesis bahçesinde bir kadının hareketsiz şekilde yerde yattığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede yerde yatan kadının öldüğü tespit edildi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin Çekya vatandaşı 38 yaşındaki Rumeys Kantae'ye ait olduğunu belirlendi. Tesisteki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, tesise gelen bir aracın cesedi bırakarak kaçtığı belirlendi. Kantae'nin cesedi olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için inceleme başlattı.

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Kocaeli TEM otoyolu dinlenme tesislerinde kadın cesedi bulundu
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