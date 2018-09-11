Kocaeli TEM otoyolu dinlenme tesislerinde kadın cesedi bulundu

Olay sabah saatlerinde TEM Otoyolu Körfez geçişinde bulunan bir dinlenme tesisi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tesis bahçesinde bir kadının hareketsiz şekilde yerde yattığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede yerde yatan kadının öldüğü tespit edildi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin Çekya vatandaşı 38 yaşındaki Rumeys Kantae'ye ait olduğunu belirlendi. Tesisteki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, tesise gelen bir aracın cesedi bırakarak kaçtığı belirlendi. Kantae'nin cesedi olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için inceleme başlattı.

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