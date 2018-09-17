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Kayalıklarda kalan 4 kişi kurtarıldı

Aydın'ın ilçesinde, lık alanda yürüyüşe çıkan ve 80 metre yüksekliğindeki kayalıklardan kalan 4 kişi, 5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 08:26 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 08:44
Kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

'nin Savuca Mahallesi sakinlerinden Muhammet Fettah Çiçeklidal (37), oğlu Ömer (15), kardeşi Orhan (29) ve amcasının oğlu Selim Çiçeklidal ile birlikte gezmek için Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki lık alana çıktı. Doğada gezinti yapan 4 kişi yollarını kaybederken, gezinti sırasında çıktıkları kayanın üzerinden inemedi. kaldıklarını ve bulundukları yerden kendi imkanlarıyla inemeyeceklerini anlayan grup üyelerinden biri itfaiyeyi aradı. Yardım istenmesinin ardından olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Kurtarma ekibinin yanı sıra AKUT ve AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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