Kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Söke'nin Savuca Mahallesi sakinlerinden Muhammet Fettah Çiçeklidal (37), oğlu Ömer (15), kardeşi Orhan (29) ve amcasının oğlu Selim Çiçeklidal ile birlikte gezmek için Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki dağlık alana çıktı. Doğada gezinti yapan 4 kişi yollarını kaybederken, gezinti sırasında çıktıkları kayanın üzerinden inemedi. Mahsur kaldıklarını ve bulundukları yerden kendi imkanlarıyla inemeyeceklerini anlayan grup üyelerinden biri itfaiyeyi aradı. Yardım istenmesinin ardından olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Kurtarma ekibinin yanı sıra AKUT ve AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.