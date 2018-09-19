Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 85 yaşındaki adam, 76 yaşındaki karısını kıskanıp öldürdü

85 yaşındaki adam, 76 yaşındaki karısını kıskanıp öldürdü

'da 85 yaşında bir kişi, sosyal medya hesabı nedeniyle kıskançlık tartışması yaşadığı 76 yaşındaki 50 yıllık eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 09:34
85 yaşındaki adam, 76 yaşındaki karısını kıskanıp öldürdü

Korkunç olay, önceki gece Yeniköy Orta Sokak'ta meydana geldi. Bilal A. ile eşi Esma A. birlikte Almanya'da yaşıyordu. İkili geçtiğimiz hafta tatil için 'a geldi. Bilal A.'nın sosyal medya hesabı nedeniyle çift arasında tartışma çıktı.Tartışma kavgaya dönüşünce Bilal A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini kalbinden bıçakladı.

ÇİFTİ KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Daha sonra kendi bileklerini de keserek intihar girişiminde bulunan Bilal A.'ya ulaşamayan akrabaları eve gitti. Kapı kırılarak eve girilince ikili kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan çiftten Esma A. yaşamını yitirdi. Katil zanlısı Bilal A. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

'ARTIK SANA GÜVENMİYORUM'

İddialara göre Bilal A., emniyette verdiği ilk ifadesinde eşiyle aralarında kendi sosyal medya hesabı yüzünden kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını söyledi. Bilal A. "Benim sosyal medyada birileriyle konuştuğunu düşünüyordu. Bu nedenle sık sık tartışıyorduk. En son 'Evi terk et. Artık sana güvenmiyorum' deyince aramızda yine kavga çıktı" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobilde sıkışan kadının ölüm kalım mücadelesi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
85 yaşındaki adam, 76 yaşındaki karısını kıskanıp öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN