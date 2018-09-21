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Başkentte sı: 3 ölü

'da meydana gelen sında 3 kişi hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 06:32 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 06:32
Başkentte trafik kazası: 3 ölü

Alınan bilgiye göre, Ayaş istikameti Şeker Kavşağı'nda 34 KV 5071 plakalı araç, Şeker Üst Geçidi'nde bakım onarım çalışması yapan 06 U 4980 plakalı vincin sabitleme ayağına çarptı.

Araçta bulunan Erkan Ö, Enis Berk Ö. ve Mertcan G. çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ekiplerin incelemesinin ardından cesetler morga gönderildi.

te çalışma yapan 5 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Başkentte trafik kazası: 3 ölü
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