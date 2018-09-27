‘Bir meleğin kalbıni taşıyorum’

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
'ne (ÇOMÜ) kayıt yaptırmak için gittiği sırada geçirdiği trafik kazasının ardından yaşama veda eden 19 yaşındaki Şirvan
Yahşi'nin 4 organı bağışlanmıştı. Genç kızın kalbi, 34 yaşındaki Leyla Çelik
'e can oldu. Kalp nakli
, 19 Eylül'de İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kıraeli ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Nakilden 5 gün sonra Leyla Çelik yoğun bakım
dan çıktı. Kızına hamileyken kalbinden rahatsızlanan, tüm hayati riskleri göz önüne alarak, yetmeyen bir kalple doğuma giren ve kızını dünyaya getiren bir anne Leyla Çelik. Şirvan'ın kalbi, yoğun bakımda acil kalp listesinde, kalp beklerken yaşamla-ölüm arasındaki çizgide buldu onu. Şimdi Şirvan'ın kalbiyle yeniden doğdu hayata. SABAH'a konuşan Leyla Çelik, "Şirvan bir melek... Kalbinden hissedebiliyorum melek olduğunu. Yüreğini biliyorum derler ya.. O yürek şimdi benle tik tak atarken bir melek doğdu içime. Beni kızıma kavuşturdu. Aylardır yoğun bakımda tedavi görüyorum. Kızımın yüzünü dahi görmedim. Şimdi bir meleğin kalbiyle sarılacağım kızıma" dedi. 'BANA CAN VERDİLER'
Çelik, "Şirvan'ın fotoğrafını gösterdi bana kardeşim. Melek gibiydi. Bir meleğin kalbini taşıyorum" diyor. O sırada mavi gözleri yaşarıyor Leyla'nın. Gözü yaşlı halde, "Allah ailesine büyük sabır versin. Yaptıkları en kutsal kalp bağışı ile bana can verdiler" diyerek, minnattarlığını ifade ediyor. Kalp nakli operasyonunu yapan, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Kaan Kıraeli de "Leyla, acil kalp bekleyenler arasında acilinde acili listesindeydi. Çanakkale
'den haber gelince, hemen Leyla'yı operasyona hazırladık. Bağışlanan kalp Leyla ile uyumluydu. Vücut yeni kalbine uyum sağladı. Ters bir reaksiyon yaratmadı" dedi.