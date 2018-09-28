Balkonda yetiştirilebilecek sebze ve meyveler nelerdir?

Günümüz yaşantısında betonlaşmanın her geçen gün daha da egemen olması ile insanın doğaya özlemi giderek artmaktadır. Doğaya olan özlem de, apartman dairelerinde dahi insanların doğayı adeta kucaklamasına neden olmaktadır. Bahçesi olmayan evlerde yaşayan bireyler de gerek balkonlarında gerekse pencere kenarlarında kendi sebze ve meyvelerini yetiştirmeye çalışmaktadır.

Bu yetiştiricilikte de insanların evlerde kolay yetişecek sebze ve meyvelere yönelmesi en ideal durum olacaktır. Sizler için hazırladığımız haberimizde, evde sebze meyve yetiştiriciliğinde yetişmesi kolay olanları derledik. İşte balkonda yetiştirebileceğiniz 10 meyve sebze…

Domates. Ülkemizde ve dünyada en sevilen ve en çok tüketilen besinlerden olan domates, balkonunuzda da yetiştirebileceğiniz bir sebzedir. Saksıda domates yetiştiriciliği için geniş bir saksı, toprak ve domates fidanları işinizi görecektir. Biber. Yine geniş bir saksı ile yetiştirebileceğiniz biber, düzenli sulama ile sofralarınızı şenlendirebilir. Limon. Limon bir ağaçta yetişen bir besin olsa da, saksıda da yetiştirebilirsiniz. Derin ve geniş bir saksı ile limon yetiştiriciliği yapmanız mümkün. Saksıda limon yetiştirirken en önemli nokta ise, çiçeğinizi soğuktan korumak olacaktır. Çilek. Saksıda yetiştirme imkanınız olan çilek, güzel görüntüsü ile evinizi, tadı ile de sofralarınızı şenlendirecektir. Organik çilek yetiştiriciliği ile dilerseniz meyveyi yiyip dilerseniz de reçel yapabilirsiniz Salatalık. Düzenli sulama ve güneş ışığından yararlanmanız koşuluyla saksıda salatalık yetiştiriciliği de oldukça tercih edilmektedir. İki haftada bir mantar ilacı yapacağınız saksıda yetişen salatalıklarla sofralarınıza mis gibi doğal salatalık kazandırabilirsiniz. Taze soğan. Soğanları taze taze sofranızda görmek istemez misiniz? Şüphesiz isterseniz. Bunun için baharın hemen başında soğan tohumlarını ekin ve yaz aylarının ortalarında taze soğanlarınıza kavuşun. Fesleğen. Yemeklerinizde sağladığı koku ve lezzet ile dikkat çeken fesleğen de saksıda yetiştirilebilecek en güzel ot çeşitlerinden birisi. Kavun. Saksıda kavun yetiştiriciliği için mümkünse balkonlarınızı kullanın. Kumlu toprağı ve derin saksıları seven kavunu baharda ekerseniz yazın ortalarında yiyebilirsiniz. Patlıcan. Birçok farklı çeşidi bulunan patlıcan tohumlarını saksıya ekerek evde kendi doğal patlıcanlarınızı yetiştirebilirsiniz. Sarımsak. Sarımsak, her derde deva olması ile bilinir. Böyle bir besini de saksınızda yetiştirmek istemez misiniz? Zengin ve killi toprağın bulunduğu bir saksıda sarımsak yetiştiriciliği yapabilirsiniz.