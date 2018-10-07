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Pırlanta çıktı serbest kaldı

'nın ilçesinde, kuyumcuya müşteri gibi giren in, el çabukluğuyla çalarak yuttuğu pırlanta yüzük, kolonoskopi işlemiyle çıkarıldı. Turist sevk edildiği mahkemece çıkış yasağı konularak şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 7.10.2018 00:09 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 01:55
Pırlanta çıktı turist serbest kaldı

Devlet Hastanesinde gözetim altında tutulan İrlandalı , yuttuğu yüzüğün doğal yollardan çıkmaması üzerine, isteği doğrultusunda özel bir hastaneye getirildi. Pırlanta yüzük, burada kolonoskopi işlemi ile alındı.

Bir süre hastanede müşahede altında tutulan Campell, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Campel, sevk edildiği mahkemece çıkış yasağı konularak şartıyla serbest bırakıldı.

Tatil için Marmaris'e gelen Lan Campell (54), 4 Ekim'de kuyumcuya girerek, 40 bin dolar değerindeki satın alma bahanesiyle incelemeye başlamış, el çabukluğuyla pırlantayı cebine atarak, iş yerinden ayrılmaya çalışmıştı. Güvenlik kameralarından pırlantanın Campell tarafından çalındığı belirlenince durum polise bildirilmişti. Ekiplerin geldiğini fark eden Campell, cebindeki pırlantayı yutarak kaçmaya çalışmıştı.

İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta yüzük, kuyumcuya teslim edildi

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Pırlanta çıktı turist serbest kaldı
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