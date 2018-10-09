Azeri mafya lideri İstanbul’da yakalandı

İstanbul
'da düzenlenen operasyonla Azerbaycan
lı 'Lotu Quli' lakaplı mafya lideri Nadir Selifov yakalandı. Azeri makamlarınca hakkında yakalama kararı verildiği belirtilen Salifov, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Selifov'un ismi, Ağustos 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta 'Hayalet' lakaplı Azeri mafya babası Rövşen Caniyev'in çapraz ateşe tutularak öldürülmesi olayında gündeme gelmişti. Lüks cipinde vurulan Caniyev suikastında azmettiricinin Selifov olduğu iddia edilmişti. Önceki gün Rus basınında çıkan bir haberde Selifov'un Türkiye'den telekonferansla Rusya'da hal ve gıda işleriyle uğraşan ve toptancılık yapan önemli iş adamlarından haraç topladığı ve adamlarını yine telekonferans ile yönlendirdiği iddia edildi. Şüphelinin Azerbaycan'a gönderileceği öğrenildi.