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Güzellik salonunda korkutan

Nişantaşı’nda bulunan bir güzellik salonunda çıkan paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 17:26
Güzellik salonunda korkutan yangın
Şişli, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik salonundan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler gelerek a müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması da yapıldı. Yangın sırasında çıkan dumanlardan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güzellik salonunda meydana gelen yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenildi.
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Güzellik salonunda korkutan yangın
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