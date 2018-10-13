Güzellik salonunda korkutan yangın

Şişli, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik salonundan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler gelerek yangın
a müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması da yapıldı. Yangın sırasında çıkan dumanlardan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güzellik salonunda meydana gelen yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenildi.