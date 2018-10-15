Güreşçi deve sahibini öldürdü

Aydın
'ın Germencik ilçesine bağlı Ömerbeyli Mahallesi'nde güreşlere hazırlanan deve bakıcısını ısırarak öldürdü. Olay iddiaya göre şöyle gelişti; Ömerli Mahallesi Muhtarı İbrahim Candaş vefat edince 'Büyük İstanbullu' adlı güreşçi deveye kardeşi İsmail Candaş
(63) bakmaya başladı. Deveyi güreşlere hazırlayan İsmail Candaş dün akşam saatlerinde yürüyüş antrenmanına götürmek için devenin bağlı bulunduğu ahıra gitti. Bu sırada Candaş'a saldıran deve yaşlı adamı duvara ve ahırın yemliğine çarptıktan sonra üzerine çöktü. Yakınları tarafından bulunan Candaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Devenin esas sahibi olan ve Ömerbeyli köyünün iki dönem muhtarlığını yapan İbrahim Candaş'ın 2015 yılında yaşamını yitirmesinin ardından İsmail Candaş'ın kardeşinin anısını yaşatmak için deveye bakıp güreştirdiği öğrenildi.